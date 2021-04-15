В Ростовской области директора школы заподозрили в служебном подлоге

Сейчас по этому делу еще ведут расследование Фото: Олег ЗОЛОТО

Директора одной из школ Мясниковского района заподозрили в служебном подлоге. Уже возбуждено уголовное дело. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по Ростовской области.

По предварительным данным ведомства, в сентябре 2019 года руководитель фиктивно устроил на работу свою знакомую. Она числилась секретарем и получала деньги, но все обязанности выполнял другой сотрудник. Всего с прошлого года и до февраля 2020 женщина получила больше 240 тысяч рублей.

Сейчас по этому делу еще ведут расследование. Ранее в Шахтах на взятке поймали директора детского образовательного учреждения