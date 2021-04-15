Тренер футбольный команды из Ростова выдал шутку-мем о Наполеоне, Гитлере и судье

При этом игра закончилась победой дончан. Фото: Василий Вахрин

Футбольный матч между студенческими командами из Ростова и Элисты закончился громким заявлением донского тренера. Наставник игроков из РИНХа оказался недоволен работой судьи. Причем настолько, что, по мнению некоторых, перешел даже этические нормы. По его словам, при выборе, кого убить - Гитлера или судью, он бы, не мешкая застрелил второго. Видео с его пламенной речью опубликовано на ютуб канале национальной студенческой лиги.

Известно, что матч между футбольными клубами ростовского РИНХа и КалмГУ из Элисты состоялся сегодня, 15 апреля. Встреча закончилась победой дончан со счетом 1:2. Наши студенты успели забить второй мяч в ворота соперника прямо перед последним свистком.

На 80-й минуте игры футболист университетской команды из Ростова Ливадов получил вторую желтую карточку за грубую игру и был удален с поля. Это, похоже, и вызвало бурное возмущение у тренера донской команды.

- Наши парни показали уверенную игру. Во втором тайме я не понял, какие-то странные действия судьи пошли, - говорит Виктор Зубченко. - Чтобы вы понимали, насколько я ненавижу этого судью: если бы взяли двух самых ужасных человек на планете, например Гитлера и Наполеона, поставили бы между ними арбитра и дали бы мне две пули, я бы их всадил в судью.

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