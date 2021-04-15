В Ростове из-за жалобы приостановили конкурс на строительство детского хирургического центра

Первый этап работ планировали начать уже в этом году Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове из-за жалобы одного из подрядчиков приостановили конкурс на строительство детского хирургического центра на 280 коек. В ситуации сейчас разбирается антимонопольная служба. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Судя по опубликованным документам, завышенными требованиями заказчика - донского Минстроя - крайне недовольны в Научно-производственном объединении «Главэнергосеть». Основная претензия связана с подтверждением опыта работы.

- Установление в качестве критерия оценки наличие опыта выполнения задач исключительно по госконтрактам ставит в преимущественное положение хозяйствующие субъекты, имеющие опыт выполнения указанных работ, - написали в тексте жалобы.

Стоимость контракта – 7,2 млрд рублей. Эти деньги должны потратить на первый этап работ. Его планировали начать уже в этом году. До 2023 года выбранный подрядчик обязан подготовить само здание площадью почти 54,5 тысячи квадратных метров, а также отделения функциональной диагностики, лаборатории, станцию газоснабжения.