Не выплатил более 3 млн: в Ростовской области наказали директора предприятия

Ранее юрлицо и самого директора уже привлекали к ответственности за «нарушение трудового законодательства» Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области директора транспортного управления «Шолоховское» наказали за миллионные долги по зарплатам. Руководителя на год отстранили от должности и оштрафовали на 60 тысяч рублей. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщили в донской прокуратуре.

- Всего работникам не выплатили более 3,2 млн рублей. Сейчас принимаются меры к погашению задолженности, - пояснили в ведомстве.

Известно, что ранее юрлицо и самого директора уже привлекали к ответственности за «нарушение трудового законодательства». Однако это не изменило ситуацию, поэтому прокурор потребовал более строгого разбирательства.

В марте под такую же проверку попала шахтинская компания. Там выявили долги на более, чем 1,3 млн рублей