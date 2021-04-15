Прокуратура проверит новочеркасскую школу, в которой пострадала ученица

Теперь специалисты выяснят, как в школе обеспечивают безопасность детей Фото: Instagram прокуратуры РО

Прокуратура проведет проверку в одной из новочеркасских школ, где, по предварительной информации, пострадала ученица третьего класса. Об этом стало известно сегодня, 15 апреля.

Сотрудники ведомства обратили внимание на произошедшее после публикаций в СМИ. Издания сообщили, что девочка поскользнулась во время игры в коридоре, и ее нога застряла между труб. Чтобы освободить ребенка, вызывали спасатели.

Теперь специалисты выяснят, как в образовательном учреждении обеспечивают безопасность детей. Также не оставят без внимания детали и все обстоятельства ЧП.