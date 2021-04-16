20 апреля в Ростов впервые прибудет «Добропоезд» с Ириной Слуцкой

Гости проведут для ростовчан различные спортивные мастер-классы и лекции Фото: сайт Добровольного физкультурного союза

20 апреля в Ростове впервые встретят «Добропоезд-2021» с общественными деятелями, спортсменами и музыкантами. Группу будет возглавлять известная фигуристка Ирина Слуцкая. Об этом сообщает сайт донского правительства.

Это всероссийская акция в поддержку людей с ограниченными возможностями. Ее организуют в конгресс-холле ДГТУ с 10 утра и примерно до 13.30.

Гости поделятся с ростовчанами своей историей успеха, а также проведут различные спортивные мастер-классы и лекции. Также для детей по предварительной заявке устроят онлайн-спектакль с сурдопереводом.

Чтобы попасть на эту встречу, нужно записаться через сайт Добровольного физкультурного союза. Регистрация еще открыта.

«Добропоезд» запустят уже второй раз. Состав c 17 апреля также сделает остановку и в других городах страны, в том числе в Волгограде, Краснодаре, Новороссийске, Воронеже и Анапе.