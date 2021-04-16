Как в Ростовской области будут развивать космические технологии

Главная цель - усилить влияние донского региона в сфере создания современной космической инфраструктуры. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне, 15 апреля, в Москве состоялся форум, на котором обсудили современное состояние ракетно-космической отрасли и тенденции ее развития. Мероприятие, на котором присутствовала правительственная делегация из Ростовской области, было приурочено к юбилею первого полета человека в космос.

Эксперты форума обсудили тенденции развития отрасли на Дону, обозначали, что уже удалось достичь, какое место наша страна занимает в мировом освоении космоса. Не обошли сторону и вопросы привлечения частных инвестиций в индустрию.

В результате при поддержке донского правительства было подписано соглашение о сотрудничестве. На тему высказался советник донского губернатора Антон Алексеев.

- Это позволит усилить присутствие нашего региона в сфере создания современной космической инфраструктуры. Все это – важные составляющие активного процесса технологического развития нашей страны, - отметил Алексеев.

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