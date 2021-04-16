В Ростовской области в два раза увеличилось число акционеров ВТБ

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Количество акционеров ВТБ увеличилось на 123%. Такую статистику за период с января 2020 года по март 2021-го озвучили аналитики банка. По состоянию на 1 марта текущего года, их число составило 357,3 тысячи, в том числе 356,3 тысячи - частные инвесторы. В настоящее время, акционерам-физическим лицам принадлежит 5,5% от всех выпущенных обыкновенных акций.

- На фоне большого интереса частных акционеров к фондовому рынку мы считаем существенный рост нашей розничной акционерной базы важным свидетельством актуальности и привлекательности инвестиционной истории ВТБ, - рассказал член правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов. - Традиционно мы проводим большую работу по взаимодействию с розничными акционерами, что является важным элементом инициатив в области ESG. Мы уверены, что улучшение финансовых показателей в 2021 году будет способствовать дальнейшему росту популярности акций ВТБ среди розничных инвесторов.

Так, Ростовская область занимает 8-е место в рейтинге регионов по числу акционеров. Аналитики ВТБ отмечают в нашем регионе опережающую динамику роста. Мы вошли в топ-10 по показателям прироста акционерной базы. В частности, с начала прошлого года число держателей акций ВТБ на Дону удвоилось и сегодня составляет 8,4 тыс. частных инвесторов. Средний размер пакета акций в регионе составляет 1,2 млн штук.

К слову, средний возраст розничного акционера ВТБ составляет 42 года, а более трети розничных акционеров – женщины. Так, 25% акционеров-физических лиц проживают в Московском регионе, затем следуют Санкт-Петербург и Ленинградская область (9,5%), а также Краснодарский край (3,4%).