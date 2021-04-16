Новые данные: к утру 16 апреля коронавирусом заболели еще 242 жителя Дона

Лечение в стационарах сейчас получают 1 977 пациентов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По состоянию на 16 апреля, в Ростовской области за сутки коронавирусом заболели еще 242 человека. Это значит, что количество инфицированных с начала пандемии возросло до 84 677. Коэффициент распространения COVID-19 составляет 0,99.

Новые случаи зарегистрировали в 45 городах и районах Дона. Так, например, на первом месте по заболеваемости находится Ростов - 98 случаев, далее идет Сальский район, где выявили 11 положительных тестов. Третьим в списке стал Миллеровский район, там по 8 инфицированных.

Среди новых поступивших 29,3% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 42,2% - от 46 до 65 лет, 2,9% - старше 80 лет, 5,8% - дети.

Лечение в стационарах сейчас получают 1 977 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 11 человек, на неинвазивной ИВЛ – 191.

За сутки умерли еще 16 человек. Это 8 женщин и 8 мужчин. У всех были хронические заболевания. Всего за весь период пандемии скончались 3 868 жителей региона.

Также за 24 часа лаборатории проверили 11 797 анализов. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тыс. населения – 233,43. Прививки уже сделали 227 434 человека, за сутки – 9 115.