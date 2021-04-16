В Ростовской области за сутки умерли 16 пациентов с коронавирусом

К этому моменту в помощь стационарах получают 1 977 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области за сутки, по состоянию на 16 апреля, скончались еще 16 пациентов с коронавирусом. Речь идет о 8 женщинах и 8 мужчинах. У всех были хронические заболевания, сообщает сайт правительства региона.

Вчера умерли 28 человек. Всего жертвами инфекции оказались уже 3 868 жителей Дона.

К этому моменту в помощь стационарах получают 1 977 человек. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 11 человек, на неинвазивной ИВЛ – 191.

Ранее Василий Голубев заявил, что опасается вспышки COVID-19 после майских праздников. Глава региона привал руководителей муниципалитетов проработать все необходимые шаги, чтобы число заболевших не увеличилось.