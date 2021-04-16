Более 16 тысяч донских выпускников написали итоговое сочинение

Молодые люди описали «портрет своего поколения» и порассуждали о нравственных качествах людей в эпоху перемен Фото: Михаил ФРОЛОВ

Более 16 тысяч выпускников Ростовской области написали итоговое сочинение. Школьники выполнили задание за 3 часа 55 минут. Все прошло в штатном режиме, сообщили в пресс-службе донского Минобра.

- Сочинение для учащихся 11(12) классов - допуск к государственной итоговой аттестации. Все, у кого будет «незачет», смогут прийти на пересдачу в 5 или 19 мая, - добавили в ведомстве.

Всего выпускникам на выбор предложили темы в рамках пяти направлений. Например, молодые люди смогли описать «портрет своего поколения» и порассуждать о нравственных качествах людей в эпоху перемен.

В марте ЕГЭ по русскому языку предложили сдать родителям школьников. Это уже не первая подобная акция в регионе.