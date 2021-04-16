В честь бывшего начальника донской противопожарной службы высадили березовую аллею

Теперь 55 деревьев украшают территорию около части №217 Фото: cайт правительства Ростовской области

На Дону почтили память бывшего начальника противопожарной службы региона Александра Кириченко. Его коллеги - огнеборцы и спасатели - высадили в селе Кугей березовую аллею. Теперь 55 деревьев украшают территорию около части №217.

Стоит отметить, что именно этой пожарной частью Александр Кириченко руководил в течение восьми лет. Всего же он возглавлял 29 отделений экстренной службы с 2012 по 2020 годы. За это время его специалисты приходили на помощь жителям региона больше 75 тысяч раз, было спасено 840 жизней, 236 из которых – дети.

- Александр Юрьевич был настоящим профессионалом. Умным и незаурядным человеком. Спокойно, конструктивно он умел решать самые сложные задачи, - поделился воспоминаниями директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области Сергей Панов.

Глава противопожарной службы ушел из жизни в июле прошлого года. Ему было 56 лет. По результатам экспертизы, причиной смерти стала сердечная недостаточность.