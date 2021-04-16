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Общество16 апреля 2021 13:08

В Новочеркасске отопительный период продлили до 22 апреля

Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации
Ангелина СКИБА
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Батареи уже должны быть холодными в домах азовчан и ростовчан

Батареи уже должны быть холодными в домах азовчан и ростовчан

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новочеркасске отопительный период продлили до 22 апреля. Причина - «ситуация, связанная с распространением коронавируса», пояснили в местной администрации.

Обычно дома и соцучреждения начинают отключать от теплоснабжения, когда температура воздуха в течение пяти дней составляет около +8 градусов. Обращают внимание также на долгосрочный прогноз погоды.

Батареи уже должны быть холодными в домах жителей Азова и Ростова-на-Дону. В Таганроге отопительный сезон завершат 19 апреля