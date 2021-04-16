Совместная прогулка ростовчанина с мохнатой свиньей попала на фото

Скорее всего ростовчанин обзавелся свиньей породы мини-пиг.
Фото: Анастасия ВАРДАНЯН
Буквально каждый день жители Ростова-на-Дону видят, как в одном из районов города парень выгуливает своего домашнего питомца. Вот только на поводке вместо собаки бродит за ним мохнатая свинья. Диковинный зверь с интересом рассматривает окрестности.
Читатель "КП-Ростов-на-Дону" прислал в редакцию фотографии необычного явления и рассказал, что видит хрюшку почти каждый день: она гуляет под окнами его высотки. Происходит это в районе ТЦ "Горизонт". Опасности зверь не представляет: животное на поводке.
Иногда парень спускает свинью с поводка.
Фото: Дадаян Давид
Наш читатель задался вопросом: как прокормить такое животное? Ведь свиньи - очень прожорливые существа с бесконечным аппетитом. Тем более, что эта выглядит упитанной. - А вы бы хотели себе такого соседа? - задался вопросом наш читатель.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мишка - шалунишка: ростовские зоологи показали, что вытворяет малыш в берлоге
В сети появилось видео, на котором белый медвежонок резвиться в домике (подробнее)
ВНИМАНИЕ!
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.
Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.
АЛЛО!
Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!
Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.