Совместная прогулка ростовчанина с мохнатой свиньей попала на фото

Скорее всего ростовчанин обзавелся свиньей породы мини-пиг. Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

Буквально каждый день жители Ростова-на-Дону видят, как в одном из районов города парень выгуливает своего домашнего питомца. Вот только на поводке вместо собаки бродит за ним мохнатая свинья. Диковинный зверь с интересом рассматривает окрестности.

Читатель "КП-Ростов-на-Дону" прислал в редакцию фотографии необычного явления и рассказал, что видит хрюшку почти каждый день: она гуляет под окнами его высотки. Происходит это в районе ТЦ "Горизонт". Опасности зверь не представляет: животное на поводке.

Иногда парень спускает свинью с поводка. Фото: Дадаян Давид

Наш читатель задался вопросом: как прокормить такое животное? Ведь свиньи - очень прожорливые существа с бесконечным аппетитом. Тем более, что эта выглядит упитанной. - А вы бы хотели себе такого соседа? - задался вопросом наш читатель.

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