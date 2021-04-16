В Калмыкии к лету готовят 115 учреждений отдыха для школьников

Организовывает детский отдых Министерство образования и науки Республики Калмыкия Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Республике Калмыкия к летнему сезону подготовят 115 учреждений отдыха для детей.

- В это число входит 110 дневных лагерей при общеобразовательных организациях, четыре муниципальных оздоровительных лагеря и лечебный пансионат, - уточнили в пресс-службе Главы Калмыкии.

Организовывает детский отдых Министерство образования и науки Республики Калмыкия. Всего планируется охватить 11 640 детей.

Глава Калмыкии Бату Хасиков сказал, что особое внимание уделяется обеспечению безопасности детей. Также идет набор педагогов и медицинских работников.