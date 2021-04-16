Жителей Новочеркасска более чем на сутки оставят без воды

Воды не будет из-за технических работ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителей Новочеркасска из-за планового ремонта более чем на сутки оставят без воды. Ее не будет в кранах с полуночи 26 апреля до 8 утра 27 апреля, сообщает МУП "Горводоканал".

- Отключения произведут в Первомайском районе (Центральный участок), поселке Донском (ВКУ Донской) и микрорайоне Луговом, - говорится в сообщении.

После этого, 5 мая, выключат снабжение Промышленного района (Промышленный участок). Вода не будет поступать в дома местных жителей с 22 часов до 12 часов 6 мая.