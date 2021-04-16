В Ростовской области разработали программу строительства сельских модульных Домов культуры

Александру Шолохову предложили выдвинуть свою кандидатуру на предварительное голосование «Единой России». Фото: Александр Бондаренко

В Ростове-на-Дону депутаты от «Единой России» встретились с представителями общественных организаций, чтобы оценить работу учреждений культуры во время пандемии, а также определить новые направления работы.

В прошлом году жители нашего региона и всей страны вынуждены были находиться в самоизоляции, не работали многие социальные учреждения, однако культурная жизнь не прекращалась. В этот период на Дону продолжалась реализация проекта «Единой России» «Культура малой Родины».

В целом за несколько лет благодаря проекту в сферу культуры вложили значительные средства.

- Речь идет о десятках миллионов рублей. Это позволило оживить у нас культурную жизнь, придать ей определенный импульс, - прокомментировал первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре, региональный координатор проекта Александр Шолохов.

Члены партии «Единая Россия встретились с представителями общественных организаций, чтобы оценить работу учреждений культуры. Фото: Александр Бондаренко

Но теперь на повестке дня другие задачи. Не секрет, что во многих селах жители порой отрезаны от культурной жизни. Поэтому новым направлением в проекте стала программа строительства модульных домов культуры в сельских территориях.

- Мы начинаем опрос, и выбрали для него специальную платформу, которая поможет понять пожелания жителей конкретных населенных пунктов, - пояснил Александр Шолохов.

Итоги опроса лягут в основу конкурса для архитекторов.

- Мы рассчитываем получить такой архитектурный проект, который позволит решать задачу строительства модульных домов культуры сначала на Дону, а потом и в масштабах страны. Потому что эта проблема системная и общая, - подчеркнул Александр Шолохов.

В финале встречи руководители общественных организаций предложили Александру Шолохову выдвинуть свою кандидатуру на предварительное голосование «Единой России», которое проводится для определения кандидатов в депутаты Госдумы нового созыва.