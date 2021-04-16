На Южном подъезде к Ростову изменят схему движения транспорта

Транспорт пустят по нескольким полосам новой дороги Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор Москва-Волгоград

19 и 20 апреля на Южном подъезде к Ростову - с 4 по 5 км - изменят схему движения транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

- С 19 апреля на отрезке дороги от разворотной петли до пойменного моста откроют две из четырех вновь построенных полос движения в направлении Ростов - Батайск. А 20 апреля во второй половине дня старый участок дороги перекроют полностью, и батайский транспорт пустят по двум полосам новой дороги. Таким образом, поток машин полностью сместят на новые 4 полосы движения, - прокомментировали в управлении Федерального дорожного агентства.

Как объяснили журналистам «КП - Ростов-на-Дону», все эти меры примут для того, чтобы освободить от транспорта «старый» участок дороги и приступить к его реконструкции.

Кроме того, дорожники сейчас ведут ремонт и непосредственно в городах. Так, например, в районе батайского Авиагородка уже привели в порядок более 100 квадратных метров асфальта. А в донской столице обновили участки на Малиновского, Доватора и Стачки.