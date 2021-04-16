17 апреля ростовчане проведут масштабный субботник

Подобную уборку планируют и на 24 апреля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Завтра, 17 апреля, в Ростове наведут порядок в рамках общеобластного субботника. К масштабной уборке могут присоединиться все желающие. Волонтеров будут ждать с 9 часов во всех районах. Информацию об этом опубликовали на сайте городской администрации.

- К участию приглашаются все неравнодушные жителей донской столицы, предприятия, организации, общественные и волонтерские движения, - говорится в сообщении.

Так, например, организаторы соберут добровольцев на Орбитальной, Евдокимова, Левобережной, Богатяновском спуске, в сквере Седова и парке Авиаторов. И это далеко не весь список мест.

Подобную уборку планируют и на 24 апреля. Причина - общероссийский субботник.