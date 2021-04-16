Минтранс провел 268 рейдов по соблюдению масочного режима в Ростовской области

В Ростовской области проходят рейды по соблюдению масочного режима на транспорте. Фото: администрация Ростова

В Ростовской области министерство транспорта провело более 250 рейдов по соблюдению масочного режима на транспорте. Об этом сообщили на заседании под председательством заместителя губернатора Виктора Вовка.

На данный момент в регионе осуществляют работу 182 междугородних маршрута, 291 - пригородный и 846 - муниципальных. Кроме того, уже ведется работа по восстановлению работы сезонных межмуниципальных маршрутов, связывающих город с садоводствами.

Изо дня в день продолжается проведение рейдов по соблюдению масочного режима на транспорте. В 2020 и 2021 году прошло уже 268 проверочных мероприятий, а в отношении нарушителей составили 406 протоколов об административном нарушении. Стоит отметить, что работники транспортной сферы активно вакцинируются. Прививку сделали уже 3 607 человек.

- Нужно держать на контроле темпы вакцинации в трудовых коллективах отраслевых предприятий. Прошу региональный минтранс продолжить еженедельный мониторинг в этом направлении, - подчеркнул Виктор Вовк.

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В конце марта было увеличено число мониторинговых групп.

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