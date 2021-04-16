Вечерней электричке «Ростов – Таганрог» добавят три остановки

С 19 апреля пригородному поезду №6508 «Ростов – Таганрог» введут три дополнительные остановки. Фото: СИЛЬВЕР Алекс.

С 19 апреля пригородному поезду №6508 «Ростов – Таганрог» введут три дополнительные остановки.

— Чтобы улучшить качество обслуживания, появятся стоянки на станции Синявская, остановочных пунктах Недвиговка и Приморка, — сообщают в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

Электричка, отправляющаяся из Ростова в 17:28, будет останавливается на остановочном пункте Недвиговка в 18:03, на станции Синявская в 18:12 и на остановочном пункте Приморка в 18:27.

С учетом нововведений пригородный поезд будет прибывать в Таганрог в 18:50.