Первый круизный поезд будет проходить через Ростов-на-Дону

В Ростове остановится первый поезд-отель. Фото: администрация Ростова

Круизный туристический поезд будет проезжать через донскую столицу. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

В свой первый рейс поезд отправится 22 апреля из Москвы. Путь его будет пролегать через Ростов-на-Дону и оканчиваться в Элисте. В донскую столицу он будет прибудет утром 23 апреля, а уже вечером отправится дальше по своему маршруту.

- Поездка пройдет в формате «поезд-отель»: ночь туристы проводят в поезде, а днем отправляются на экскурсии в городах вдоль следования маршрута. В каждом из городов предусмотрены длительные стоянки, чтобы пассажиры могли познакомиться с местными достопримечательностями, - говорится в тексте сообщения.

В донском регионе туристы смогут побывать в усадьбе атаманов Ефремовых в станице Старочеркасской. Там их будет ожидать интересная программа с участием фольклорного казачьего коллектива, а также появится возможность погрузиться в традиции донских казаков и познакомиться с традиционными блюдами казачьей кухни. В Ростове-на-Дону для туристов пройдет обзорная экскурсия с осмотром всех основных достопримечательностей.

Затем поезд отправится в Калмыкию, где туристов встретят дикие тюльпаны и песчаные барханы. Можно будет прогуляться по Элисте, посетить крупнейший в Европе буддистский храм и попробовать блюда национальной кухни.

- Нужно отметить, что поезд сформирован из плацкартных и купейных вагонов, вагона-ресторана и вагона-бара, интерьеры которых оформлены в стилистике 70-80-х годов прошлого века, - добавили в правительстве.

Тур продлится четыре дня и будет круговым, то есть туристы по итогу вернутся обратно в Москву.

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