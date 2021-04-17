Благодаря футболу, воспитанники детских домов увидят Москву

Участники борются за приз - поездку в футбольный детский лагерь. Фото: организаторов соревнований.

В Ростове-на-Дону прошел один из региональных этапов III Всероссийского турнира по мини-футболу среди воспитанников детских домов и школ-интернатов «Игра твоей мечты». В соревнованиях приняли участие воспитанники 8 детских домов и школ-интернатов. Ребята поборолись за возможность поехать на финал в столицу.

- Наша задача - чтобы у детей появилась мотивация, вкус к жизни, стремление добиваться успеха, помочь им научиться ценить работу в команде и уважать своего соперника, - сказал директор турнира Антон Стременовский. - Надеемся, что он запомнится участникам на всю жизнь и дети получат яркие и незабываемые впечатления.

Известно, что в финал вышли Неклиновская школа-интернат и Ростовская санаторная школа-интернат № 28. Теперь две команды победителей поедут на финальные соревнования, которые пройдут 23 мая в Москве. Главный приз - поездка в детский футбольный лагерь.

НАША СПРАВКА

В турнире «Игра твоей мечты» - семь региональных этапов. В марте прошли отборочные соревнования в Туле и Владимире. В апреле должны пройти в Торжке, Санкт-Петербурге, Калуге и Красноярске. Ожидается участие до 56 команд из детских домов и школ-интернатов, более 500 детей в возрасте от 12 до 17 лет.