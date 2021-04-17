Детский оркестр из Ростова победил на международном конкурсе талантов

Юные ростовские джазмены стали обладателями Гран-При международного конкурса. Фото: Личный архив героя публикации

Ограничения в связи с коронавирусом парализовали многие сферы нашей жизни, но остановить талантливых людей невозможно. Они отыскивают возможности там, где их по определению быть не может. Дистанционный выход творческой энергии нашли организаторы международного фестиваля искусств «Джельсомино». В этом году конкурсные прослушивания проводились по видеозаписи, однако ростовский джазовый оркестр «Little Brothers Band» при детской школе искусств имени М.И. Глинки смог покорить сердца жюри даже на расстоянии.

- Говорят, как назовешь корабль, так он и поплывет, - улыбается руководитель коллектива Игорь Федюнин. - В переводе с английского языка наш оркестр называется «маленькие братья» и полностью оправдывает свое название: ребята проводят не только многочасовые репетиции вместе, но и свободное время, отмечают дни рождения и другие праздники.

Для конкурса юные музыканты из Ростова-на-Дону представили культовые джазовые композиции, в том числе из кинофильма «Рокки». Произведения по-новому зазвучали, когда выступили 14-летний саксофонист Владислав Савченко и 15-летний Эдишер Чиаберашвили. При исполнении песен Дина Мартина и Джеймса Брауна солировали 14-летняя Марина Ромасенко и 11-летний тромбонист Елисей Рябов.