Игроки ГК «Ростов-Дон» помогли сборной обыграть команду Турции

Ростовчанки внесли ощутимый вклад в успех команды Фото: сайт ГК "Ростов-Дон"

Игроки ГК «Ростов-Дон» помогли сборной страны разгромить команду Турции. Выездная встреча завершилась со счетом 23:35 (12:19), сообщили в пресс-службе клуба.

Это был первый стыковой матч отбора на ЧМ-2021, он состоялся 16 апреля. В нем приняли участие пять донских спортсменок. Кроме того, от «Ростов-Дона» направили также ассистента главного тренера Томаша Хлавати.

Ростовчанки внесли ощутимый вклад в успех команды. Так Юлия Манагарова оформила пять голов, Анна Сень - четыре, по одному мячу забили Владлена Бобровникова и Ксения Макеева. А Виктория Калинина отразила 42% бросков.

Сегодня, 17 апреля, сборная России вернется на Родину и продолжит подготовку к ответной игре. Матч проведут 20 апреля в Москве.