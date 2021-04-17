В Ростовской области за сутки подтвердили еще 241 случай коронавируса

За 24 часа лаборатории проверили 11 239 анализов Фото: Алиса ТИТКО

По состоянию на 17 апреля, в Ростовской области за сутки коронавирусом заболел еще 241 человек. Это значит, что количество инфицированных с начала пандемии возросло до 84 918. Коэффициент распространения COVID-19 составляет 0,99.

Новые случаи зарегистрировали в 39 городах и районах Дона. Так, например, на первом месте по заболеваемости находится Ростов - 96 случаев, далее идут Каменский и Сальский районы, где выявили по 8 положительных тестов. Третьи в списке город Гуково, Новошахтинск, Таганрог и Азовский район, там по 7 инфицированных.

Среди новых поступивших 28,6% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 40,7% - от 46 до 65 лет, 5,8% - старше 80 лет, 7,5% - дети.

Лечение в стационарах сейчас получают 1 968 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 12 человек, на неинвазивной ИВЛ – 194.

За сутки умерли еще 16 человек. Это семь женщин и девять мужчин. У всех были хронические заболевания. Всего за весь период пандемии скончались 3 884 жителя региона.

Также за 24 часа лаборатории проверили 11 239 анализов. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тыс. населения – 231,88. Прививки уже сделали 237 350 человек, за сутки – 9 916.