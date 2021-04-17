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Общество17 апреля 2021 11:26

В Ростовской области к утру 17 апреля умерли 16 пациентов c коронавирусом

У всех были хронические заболевания, сообщают областные власти
Ангелина СКИБА
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Всего жертвами инфекции оказались уже 3 884 жителя региона

Всего жертвами инфекции оказались уже 3 884 жителя региона

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области, по состоянию на 17 апреля, с диагнозом «коронавирус» умерли еще 16 человек. Это семь женщин и девять мужчин. У всех были хронические заболевания, сообщают областные власти.

Вчера скончались еще столько же пациентов. Всего за весь период пандемии жертвами инфекции оказались уже 3 884 жителя региона. В стационарах под надзором медиков сейчас находятся 1 968 человек, 12 из них - в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ, 194 - на неинвазивной.

Ранее губернатор Василий Голубев пригрозил муниципалитетам новыми ограничениями по COVID-19. Также глава региона назвал вирус настоящим стресс-тестом для региона.