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Общество17 апреля 2021 12:23

В Ростове временно изменят маршруты трамваев № 6 и 7

Такие меры примут из-за ремонтных работ
Ангелина СКИБА
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Речь идет о направлениях «Чукоткая - Главный железнодорожный вокзал» и «Мясокомбинат - Лендворец»

Речь идет о направлениях «Чукоткая - Главный железнодорожный вокзал» и «Мясокомбинат - Лендворец»

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове до вторника, то есть до 20 апреля, изменят схему движения трамваев № 6 и 7. Такие меры примут из-за ремонта на разворотном кольце, сообщают городские власти.

Речь идет о маршрутах «Чукоткая - Главный железнодорожный вокзал» и «Мясокомбинат - Лендворец».

Ранее стало известно, что в донскую столицу из Москвы планируют передать 24 трамвая марки «Татра». Это машины, которые предварительно прошли капитальный ремонт.