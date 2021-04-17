В Ростове временно изменят маршруты трамваев № 6 и 7

Речь идет о направлениях «Чукоткая - Главный железнодорожный вокзал» и «Мясокомбинат - Лендворец» Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове до вторника, то есть до 20 апреля, изменят схему движения трамваев № 6 и 7. Такие меры примут из-за ремонта на разворотном кольце, сообщают городские власти.

Речь идет о маршрутах «Чукоткая - Главный железнодорожный вокзал» и «Мясокомбинат - Лендворец».

Ранее стало известно, что в донскую столицу из Москвы планируют передать 24 трамвая марки «Татра». Это машины, которые предварительно прошли капитальный ремонт.