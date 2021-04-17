В Ростове с начала апреля зафиксировали 216 тысяч нарушений правил дорожного движения

Теперь комплексы фото- и видеофиксации перенесут на места, где происходит больше всего нарушений Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С начала апреля в Ростове зарегистрировали 216 тысяч нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщает сайт городской администрации.

В 82% случаев водители превышали скорость и выезжали на полосу для маршруток. 11% - несоблюдение правил стоянки, 7% - неправильное вождение на перекрестках.

Чтобы как-то повлиять на ситуацию, местные власти решили перенести комплексы фото- и видеофиксации на места, где происходит наибольшее число нарушений.

Ранее на сайте «КП - Ростов-на-Дону» приводили статистику нарушений за период с января по апрель 2021 года