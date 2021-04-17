Рыжая гостья забрела в один из частных дворов на улице Баумана. Выяснилось, что у нее было бешенство Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Миллеровском районе на 60 дней ввели карантин по бешенству. Соответствующий документ опубликовали на сайте правительства Ростовской области. Распоряжение подписал губернатор.

Такое решение было принято после гибели заболевшей лисы. Она забрела в один из частных дворов на улице Баумана и стала жертвой охранной собаки. После это хозяин четвероного защитника вызвал ветеринаров. Они выяснили, что рыжая гостья была носителем бешенства.

Сейчас на подкарантинной территории проводят санитарные мероприятия. Кроме того, жителям района временно запретили ввоз и вывоз животных, охоту и отлов диких хищников, а также проведение ярмарок.

Кроме того, вчера в областном управлении ветеринарии «КП – Ростов-на-Дону» сообщили еще об одном случае бешенства - в хуторе Сужено Неклиновского района от инфекции умерла бродячая собака.