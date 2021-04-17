Маршрут автобуса №71 продлят до восьмого микрорайона ростовской Левенцовки

По новой схеме автобусы будут ходить в прямом и обратном направлениях Фото: портал "Ростовский городской транспорт"

В донской столице до 8 микрорайона Левенцовки продлят самый популярный городской маршрут. Речь идет об автобусе №71, который курсирует от Центрального рынка. Информация об этом сегодня, 17 апреля, появилась на портале «Ростовский городской транспорт».

- Автобусы теперь начнут поворачивать на проспект Солженицына, а затем на улицу Ткачёва, там сделаю конечную остановку. По такой схеме машины будут ходить в прямом и обратном направлениях, - говорится в сообщении.

Предполагается, что такие изменения позволят сохранить качество обслуживания этого направления. Ранее стало известно, что в городе до вторника изменили схему движения трамваев № 6 и 7.