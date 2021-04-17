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Происшествия17 апреля 2021 16:45

Директора новочеркасской школы, в которой пострадала ученица, будут судить

Руководитель учебного заведения ответит перед законом по административной статье
Ангелина СКИБА
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За отсутствие медработника во время несчастного случая грозит штраф

За отсутствие медработника во время несчастного случая грозит штраф

Фото: Артем КИЛЬКИН

Директор новочеркасской школы, в которой пострадала ученица, ответит перед судом по административной статье. За отсутствие штатного медработника во время несчастного случая ему грозит штраф. Об этом «КП – Ростов-на-Дону» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Сотрудники ведомства провели проверку после сообщений СМИ. Выяснилось, что 6 апреля 9-леняя девочка просунула ногу между трубой отопления и стеной. Она застряла и не могла освободиться. На помощь пришли сотрудники школы, они сразу же вызвали спасателей.

Ученица не пострадала, однако после всего случившегося ее должен был осмотреть штатный медик. Но специалиста в тот злополучный день на месте не было.

ЧП