В Ростовской области на выплаты по соцконтрактам выделили более 60 млн рублей

Выплаты перечислят на счета 674 человек Фото: сайт правительства Ростовской области

Малоимущим жителям Ростовской области на выплаты по соцконтрактам направили более 60 млн 166 тысяч рублей. Соответствующее распоряжение утвердил губернатор Василий Голубев, сообщает сайт правительства региона.

Всего материальную помощь получат 674 человека. Они смогут потратить деньги на развитие личного подсобного хозяйства и индивидуальное предпринимательство.

Как пояснили «КП – Ростов-на-Дону», соцконтракт обычно заключают с одиноким гражданином или членом малоимущей семьи. Доход человека должен быть ниже величины прожиточного минимума. До конца года на подобную поддержку власти планируют выделить более 810 млн руб.

В марте на адресую соцпомощь - это немного другой вид выплат - из донской казны перечислили 57 млн рублей