Из Платова в Египет: в мае компания Nordstar удвоит частоту полетов

Самолеты будет летать в Египет по субботам, четвергам и воскресеньям Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из Платова откроют дополнительные прямые рейсы в Каир (Египет). Частоту полетов до двух в неделю планирует увеличить компания Nordstar, сообщает пресс-служба донской аэрогавани.

Теперь в течение мая направление для пассажиров будет доступно не только в субботу. Так по четвергам самолеты должны отправляться из донской столицы в 1.20 ночи. Приземление в египетском аэропорту ожидается в 4 часа утра.

Обратно борт полетит в 6 часов, и на донской земле его встретят уже в 10.30. А в воскресенье перевозчик будет работать по уже привычному субботнему графику.

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