В Ростове из-за легкоатлетического забега перекрыли ряд улиц

Всего бегуны преодолеют около 40 километров Фото: Евгения ГУСЕВА

Сегодня, 18 апреля, из-за легкоатлетического забега «Ростовское кольцо» до 15:45 перекрыли ряд улиц в разных районах донской столицы. Участники акции уже стартовали. Это произошло в 9 часов на Театральной площади.

Бегуны преодолеют несколько дистанций. Они будут останавливаться для отдыха в определенные промежутки времени, однако общая протяженность всего их маршрута составит 40,7 километра.

Любители спорта через Большую Садовую и Ворошиловский доберутся до «Ростов Арены», а потом отправятся к площади Гагарина. Далее их путь будет пролегать по Нагибина до СЖМ. Заключительный отрезок – от Вересаева до Театральной.

Также организаторы уже рассказали «КП – Ростов-на-Дону» о детском забеге, который устроили до основного старта. Соревновались почти 200 человек, на дистанции в 320 метров – малыши, 850 метров пробежали участники постарше.