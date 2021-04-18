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Общество18 апреля 2021 11:06

1200 тонн мусора вывезли с улиц Ростова после масштабного субботника

Порядок навели во всех районах донской столицы
Ангелина СКИБА
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Такую же уборку планируют провести 24 апреля Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону

Такую же уборку планируют провести 24 апреля Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону

В Ростове во время масштабного субботника собрали и вывезли более 1 200 тонн мусора. Также избавились почти от 60 аварийных деревьев, очистили 440 фасадов и 161 опору освещения. Вымыли 1 630 погонных метров различных ограждений, сообщили городские власти.

- В том числе подновили мемориал «Богатый источник», а в парке "Дружба" высадили 20 сосен. Кроме того, на Красноармейской появились 8 молодых саженцев гинкго, - рассказали "КП - Ростов-на-Дону" в администрации.

Порядок навели во всех районах донской столицы. Улицы стали чище благодаря добровольцам, сотрудникам школ, вузов и, конечно же, регоператору. Всего участвовали 7,6 тысячи человек, было задействовано 254 спецмашины. Такую же уборку планируют провести 24 апреля.