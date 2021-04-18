В Ростовской области за сутки выявили 240 инфицированных COVID-19

За 24 часа в лабораториях проверили 11 423 анализа Фото: Алиса ТИТКО

По состоянию на 18 апреля, в Ростовской области за сутки коронавирусом заболели еще 240 человек. Это значит, что количество инфицированных с начала пандемии возросло до 85 158. Коэффициент распространения COVID-19 составляет 0,99. Такие данные опубликовали власти региона.

Новые случаи зарегистрировали в 48 городах и районах Дона. Так, например, на первом месте по заболеваемости находится Ростов - 98 случаев, далее идет Новошахтинск, где выявили 10 положительных тестов. Третьим в списке оказался Каменский район, там 7 инфицированных. Меньше всего случаев – по 1 – в Октябрьском, Песчанокопском, Усть-Донецком, Целинском и Чертковском районах.

Среди новых поступивших 34,6% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32% - от 46 до 65 лет, 6,3% - старше 80 лет, 5,4% - дети.

Лечение в стационарах сейчас получают 1 963 пациента. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 10 человек, на неинвазивной ИВЛ – 164.

За сутки умер еще 21 человек. Это 14 женщин и 7 мужчин. У всех были хронические заболевания. Всего за весь период пандемии скончались 3 905 жителей региона.

Также за 24 часа лаборатории проверили 11 423 анализа. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тыс. населения – 226,82. Прививки уже сделали 242 875 человек, за сутки – 5 525.