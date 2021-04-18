В Ростовской области не смогли спасти еще 21 пациента с коронавирусом

Всего жертвами инфекции оказались уже 3 905 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области, по состоянию на 18 апреля, за сутки не смогли спасти еще 21 пациента с COVID-19. Всего речь идет о 14 женщинах и 7 мужчинах. У всех были хронические заболевания. Информация об этом появилась на сайте донского правительства.

Всего жертвами инфекции оказались уже 3 905 человек. В стационарах сейчас лечат 1 963 жителя Дона, 10 из них - в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ, на неинвазивной ИВЛ – 164. За последние 24 часа в 48 территориях подтвердили еще 240 новых случаев заболевания коронавирусом.

Ранее жителям донской столицы сообщили об открытии очередного пункта вакцинации. Его развернули на территории зоопарка.