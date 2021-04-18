Около 200 юных бегунов преодолели дистанции "Детского Ростовского кольца"

Мини-маршрут в 350 метров покорили 320 малышей Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону

Сегодня, 18 апреля, в легкоатлетическом забеге приняли участие не только взрослые. Специальные дистанции также преодолели около 200 детей, сообщает сайт администрации Ростова-на-Дону.

Так мини-маршрут в 350 метров покорили 320 малышей. 850 метров пробежали участники, которые были немного старше. Юные спортсмены не соревновались друг с другом, каждый на финише получил медаль.

Забег среди взрослых к этой минуте еще продолжается. Его должны завершить в 15:45. Общая протяженность дистанции - 40,7 километра. Стартовый свисток прозвучал еще около 9 утра. Сейчас из-за мероприятия перекрыты некоторые улицы в разных районах донской столицы.