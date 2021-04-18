Донские следователи выясняют детали аварии, которая унесла жизни 5 подростков

Выяснить и доложить ситуацию подчиненным поручил председатель федерального Следкома Александр Бастрыкин Фото: Андрей АБРАМОВ

Материалы уголовного дела, которое завели после гибели пяти новочеркасских подростков, передали в управление Следственного комитета по Ростовской области. Об этом сегодня, 18 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Разбирательство сейчас ведут по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Сначала расследование начали полицейские, потом подключилась прокуратура. После этого выяснить и доложить ситуацию подчиненным поручил председатель федерального Следкома Александр Бастрыкин.

Авария произошла сегодня рано утром на улице Машиностроительной в Новочеркасске. Иномарка с шестью подростками слетела с дороги в врезалась в дерево. В итоге погибли две девочки и трое молодых людей в возрасте от 14 до 16 лет. Еще один молодой человек попал в реанимацию.