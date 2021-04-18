Донскую турфирму заставили вернуть деньги за отмененную поездку в Турцию

Разбирательство начала пострадавшая туристка Фото: Артем КИЛЬКИН

Донскую турфирму заставили вернуть деньги за поездку, которую отменили из-за коронавируса. Вердикт вынесли в Ростовском облсуде.

Разбирательство начала пострадавшая туристка. В 2019 году за 79 тысяч рублей она забронировала путешествие в Турцию на трех человек. Перелет должен был состояться в мае-июне прошлого года, но из-за пандемии его отменили.

При этом деньги фирма не вернула и не переоформила путевку на похожее направление. Тогда женщина обратилась в батайский суд. Дело она проиграла, но это не заставило ее отступить. Следующий иск был отправлен уже в Ростовский областной суд, там его поддержали. Теперь турфирма должна перечислить средства до 31 декабря.

Ранее стало известно, что на Дону под суд пойдет директор школы, в которой пострадала ученица