Легкоатлетический привлекает все больше любителей спорта Фото: группа Ростовский спорт в VK

Более трех тысяч человек прияли участие в забеге «Ростовское кольцо». Всего участники преодолели более 40 километров. Их маршруты пролегали по улицам донской столицы. К этому моменту соревнования завершились, их провели сегодня, 18 апреля, сообщили в городском управлении по физкультуре и спорту.

Информации о победителях и призерах пока нет, но первые фото и видео уже опубликовали. Легкоатлетический забег проводят ежегодно, и он привлекает все больше любителей здорового образа жизни. В этот раз бегуны покорили дистанции в разных районах города – от Большой Садовой и площади Гагарина до Вересаева и Театральной.

Также сегодня устроили забег для детей. Мини-маршрут в 350 метров привлек 320 малышей. 850 метров пробежали участники, которые были немного старше. Юные спортсмены не соревновались друг с другом, каждый на финише получил медаль.