Ростовчане заявили, что их детей в садике кормят тараканами

Ростовчане пожаловались на еду с тараканами в детском саду. Фото: "Это Ростов" Фото: Соцсети

В донской столице местные жители пожаловались на то, что их детей в одном из детских садов города кормят едой с дохлыми тараканами. Свое негодование они высказали в одном из городских пабликов соцсети.

Одна из ростовчанок в доказательство своих слов опубликовала снимок. На нем были запечатлены макароны, которые подали малышам, а в них дохлые тараканы. Родительница уверяет, что в этом детском саду так выглядит вся еда. А сотрудники образовательного учреждения не могут об этом заявить, так боятся череды увольнений за плохое санитарное состояние.

Пользователи не смогли остаться равнодушными к происходящему и заявили о необходимости обратиться в Роспотребнадзор. Некоторые написали, что это начало происходить после смены руководства в учреждении.

«Это просто беспредел. Появилась новая заведующая и начались проблемы, она еще угрожает сотрудникам увольнением», «Это делается очень просто - родители пишут в Роспотребнадзор, те приходят с проверкой и у вас в саду новое начальство. Мы так поменяли заведующую в своем саду», - высказали свое мнение родители дошколят.

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