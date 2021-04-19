Около миллиона цветов высадят на ростовских улицах

В Ростове высадят почти миллион цветов. Фото: администрация Ростова

Власти Ростова приняли решение сделать город более ярким посредством высадки большого количества цветов. Подрядчики уже занимаются подготовкой посадочных мест и обустройством новых цветников. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Около миллиона цветов появятся более чем на 200 объектах. Город украсят тюльпаны, альтернантеры, газании, пеларгонии, катарантус, тагатес, лаванда, овсяница и многие другие. Все они будут высажены вдоль проезжих частей, на территории круговых развязок, а также, в парках и скверах нашего города. В донской столице высадят свыше 800 тысяч цветов однолетников и около 100 тысяч цветов многолетников. Они будут красоваться не только на клумбах, но и в вазонах и цветочных конструкциях.

- Благодаря последовательной работе по увеличению объемов высадки луковичных и многолетних цветов мы добьемся беспрерывного цикла цветения. Ростов – южный город, а значит должен быть ярким, - отметил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

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