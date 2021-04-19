16% дончан жаждут введения пожизненного масочного режима

Некоторые дончане попросили навсегда оставить масочный режим Фото: "КП" Архив

В донском регионе среди местных жителей был проведен опрос на тему того, согласились бы они сохранить масочный режим в общественных местах навсегда. Социологическое исследование провели аналитики сервиса SuperJob.

Таким образом, в целом по России пожизненного масочного режима в местах массового скопления людей жаждут 16% местных жителей, но его отмены просят в разы большее количество человек - 64%. В Ростовской области опять таки 16% дончан просят оставить масочный режим навсегда, а 66% населения требует отменить ношение лицевых масок, еще 18% респондентов затруднились ответить.

Отметим, что опрос проводился в 440 населенных пунктах всех округов России. Россиян просили ответить на вопросы о масочном режиме с 5 по 13 апреля. В нем могли принять участие только экономически активные граждане в возрасте старше 18 лет.

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По их итогам было составлено 406 протоколов.

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