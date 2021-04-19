Как в Ростове решат проблему пробок на Оганова

На улице организуют четырехполосное движение. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Ростова-на-Дону приняли решение расширить улицу Оганова, сделав четыре полосы для движения. Средства на эти цели пойдут из городского бюджета. По словам депутата донского парламента Арутюна Сурмаляна, только на подготовительную часть работ потратят более 20 миллионов рублей.

Он отметил, что на тему расширения улицы Оганова, что в районе Военведа, говорил с руководителем администрации донской столицы.

- Он заверил, что в июне на заседание городской думы будет поднят вопрос по выделению денег на проектирование расширения Оганова. Речь идет о сумме около 22-23 миллионов рублей, - отметил Сурмалян.

Сколько всего будет стоить реконструкция улицы, на данный момент неизвестно. Скорее всего сумма значительно увеличится. Отметим, что власти уже делали ремонт на Оганова. В декабре прошлого года завершили строительство развязки на пересечении с улицей Особенной. На это потратили 90 миллионов рублей.

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