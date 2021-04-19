В 40 территориях Ростовской области за сутки выявили 237 случаев COVID-19

За 24 часа лаборатории проверили 7 013 анализов Фото: ИВАНОВА Диана

По состоянию на 19 апреля, в Ростовской области за сутки коронавирусом заболели еще 237 человек. Это значит, что количество инфицированных с начала пандемии возросло до 85 395. Коэффициент распространения COVID-19 составляет 0,99, сообщают власти.

Новые случаи зарегистрировали в 40 городах и районах Дона. Так, например, на первом месте по заболеваемости находится Ростов - 93 случая, далее идут Новошахтинск, Азовский, Зерноградский и Сальский районы, где выявили по 7 положительных тестов. Третьи в списке Каменск-Шахтинский, Кагальницкий, Миллеровский, Неклиновский и Цимлянский районы, там по 6 инфицированных. Меньше всего заболевших - по 1 человеку - в Белокалитвинском, Верхнедонском, Егорлыкском и Песчанокопском районах.

Среди новых поступивших 34,2% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 35,4% - от 46 до 65 лет, 18,6% - от 66 до 79 лет, 4,6% - старше 80 лет, 7,2% - дети.

Лечение в стационарах сейчас получают 1 968 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 8 человек, на неинвазивной ИВЛ – 160.

За сутки умерли еще 10 человек. Это пять женщин и пять мужчин. У всех были хронические заболевания. Всего за весь период пандемии скончались 3 915 жителей региона.

Также за 24 часа лаборатории проверили 7 013 анализов. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тыс. населения – 223,63. Прививки уже сделали 246 293 человек, за сутки – 3 418.