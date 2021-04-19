В Ростове назначили замглавы администрации по транспорту

Дмитрий Симков. Фото: администрация Ростова

В администрации Ростова-на-Дону произошли кадровые изменения. На вакантный пост заместителя главы мэрии по транспорта и дорожному хозяйству назначили Дмитрия Симкова. Ранее должность была закреплена за Константином Солонским, которого неожиданно уволили 1 апреля.

Константин Солонский. Фото: администрация Ростова

Новому замглавы 43 года. Симков имеет высшее образование по специальности инженер. До своего назначения, в 2015 году, работал заместителем главы администрации Железнодарожного района, а затем стал на его место.

Дмитрию Симкову в новой должности предстоит провести большую работу. Во-первых, необходимо продолжить дело своего предшественника по завершению реконструкции моста на Малиновского. Во-вторых, подготовить проект по расширению дороги на улице Оганова.

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