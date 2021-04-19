В Ростовской области жертвами коронавируса стали еще 10 человек

Всего от коронавируса в регионе скончались 3 915 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По состоянию на 19 апреля, за сутки в Ростовской области скончались еще 10 пациентов с коронавирусом. Это пять женщин и пять мужчин. У всех были хронические заболевания, сообщают власти региона.

Вчера не смогли спасти 21 жителя Дона. Всего к этому дню жертвами пандемии оказались 3 915 человек. В стационарах сейчас лечат 1 968 заболевших, 8 из них в тяжелом состоянии находятся на инвазивной ИВЛ, на неинвазивной ИВЛ – 160.

Прививки от инфекции сделали 246 293 человек, за прошедшие 24 часа - 3 418. Вчера стало известно об открытии очередного пункта вакцинации, он находится на территории Ростовского зоопарка.