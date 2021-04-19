В Ростове на Максима Горького ограничат движение транспорта

Проезд ограничат в районе дома №98 Фото: Андрей КАРА

С 5 мая до 15 октября в Ростове на улице Максима Горького ограничат движение транспорта. Соответствующие знаки выставят в районе дома №98. Об этом журналисты «КП — Ростов-на-Дону» узнали в городском департаменте автодорог.

Временные изменения планируют из-за строительных работ, которые ведут на Пушкинской, 97. Подходы к объекту должны быть свободными для въезда и выезда спецтехники.

Также ранее власти сообщили, что из-за репетиций Парада Победы в начале мая будут перекрывать ряд улиц